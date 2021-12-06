В Ингушетии от коронавируса привились 62,4% подлежащих вакцинации жителей

МАГАС, 6 декабря. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Ингушетии завершили более 178 тыс. человек, это 62,4% от планового показателя по итогам года, говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

"За неделю удельный темп вакцинации по Ингушетии увеличился на 33 человека и достиг 320 на 100 тысяч населения, по состоянию на 29 ноября он составлял 287 человек. Вместе с тем за этот же период в республике выросло количество вакцинированных почти на 5 тыс. человек. К 6 декабря количество граждан, привитых первым компонентом вакцины, составляет 185 949 человек, вторым компонентом - 178 244", - говорится в сообщении.

Как сообщается, план подлежащих вакцинации против коронавирусной инфекции в 2021 году составляет 285 635 человек.

"Республикой в настоящий момент получено 259 590 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции. У нас продолжают функционировать 22 стационарных прививочных пункта, 5 передвижных мобильных пунктов и 10 выездных мобильных бригад вакцинации. На каждом врачебном участке сформированы списки граждан старше 60 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями, подлежащих вакцинации против новой коронавирусной инфекции", - передает пресс-служба слова министра здравоохранения региона Рукият Торшхоевой.

В Ингушетии по состоянию на 6 декабря количество заболевших достигло 26 650 человек, из них выздоровело 24 778, смертельных случаев - 435. Госпитализированы 346 человек, 39 пациентов находятся в реанимации.