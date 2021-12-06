Стоимость проезда в общественном транспорте Саранска повысится на два рубля с 1 января

ТАСС, 6 декабря. Стоимость проезда в муниципальных автобусах и троллейбусах Саранска повысится на два рубля с 1 января, сообщается в понедельник в группе в соцсети "ВКонтакте" администрации Саранска по итогам прошедшей сессии Совета депутатов городского округа.

В данный момент стоимость проезда при оплате картой составляет 23 рубля, при наличном расчете - 24 рубля.

"С 1 января 2022 года стоимость проезда в муниципальных автобусах и троллейбусах при безналичной оплате проезда с использованием электронной карты составит 25 рублей, при оплате проезда наличными денежными средствами - 26 рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что депутаты Совета депутатов городского округа Саранск шестого созыва утвердили новые тарифы в понедельник, при этом повышение стоимости - вынужденная мера. "Повышение стоимости проезда обусловлено изменением цен на горюче-смазочные материалы и запасные части для подвижного состава. Но даже с учетом изменений цены на 2022 год себестоимость перевозки одного пассажира значительно выше: в текущем году она составила 31,87 рубля", - говорится в сообщении.

Также в администрации отметили, что повышение стоимости проезда не затронет льготные категории пассажиров - пенсионеров, студентов, аспирантов.