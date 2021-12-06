Российский Красный Крест собрал более 96 млн рублей для пострадавших на шахте в Кузбассе

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российский Красный Крест (РКК) собрал более 96 млн рублей для семей погибших и пострадавших в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Сбор средств закрыт. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе РКК.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"На данный момент собрано свыше 96 млн рублей. Все средства будут направлены на адресную помощь семьям по их индивидуальным потребностям. В долгосрочном периоде пострадавшим и семьям погибших будет оказываться психосоциальная поддержка", - сказал председатель РКК Павел Савчук, слова которого привели в пресс-службе.

Сбор средств был начат 26 ноября. Савчук добавил, что в РКК будет создана специальная комиссия по распределению собранных средств, которая будет работать совместно с правительством Кемеровской области. Решение по конкретным статьям расходов и мерам поддержки будет принято спецкомиссией и правлением РКК, отчет о расходовании средств будет размещаться ежемесячно на сайте РКК.

"Благодарю всех неравнодушных людей, которые откликнулись и помогли семьям погибших и пострадавших в этой трагедии. Уверен, что они сейчас чувствуют поддержку всей страны", - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, слова которого привели в пресс-службе.