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Путин подписал закон, разрешающий экипажу применять к авиадебоширам средства сдерживания

Перечень средств сдерживания и порядок действий членов экипажа будет утверждать правительство

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет экипажам самолетов использовать против авиадебоширов специальные средства сдерживания. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

В Воздушном кодексе РФ теперь появляется норма, согласно которой командир воздушного судна сможет отдать членам экипажа распоряжение "применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна". Такое же распоряжение можно будет отдать и сотрудникам службы авиационной безопасности авиационного предприятия.

Перечень средств сдерживания и порядок действий членов экипажа будет утверждать правительство. Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Теги
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