Энергетики и водоканал Петербурга перешли на усиленный режим работы из-за морозов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,6 декабря. /ТАСС/. Инженерно-энергетический комплекс в Петербурге перешел на усиленный режим работы из-за сильных морозов. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

На официальном сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что в ночь на вторник в Петербурге ожидаются морозы до минус 18 градусов, днем будет от 10 до 12 градусов ниже нуля. Временами будет идти небольшой снег. Синоптики также предупредили о гололедице на дорогах. В ночь на 6 декабря в городе был установлен новый суточный рекорд минимальной температуры воздуха: столбик термометра опустился до отметки минус 21 градус. Таким образом был перекрыт экстремум, зафиксированный 6 декабря 1893 года - тогда температура понизилась до минус 20,5 градуса.

"В связи с понижением температуры наружного воздуха с 20:00 5 декабря на территории Санкт-Петербурга введен усиленный режим работы предприятий инженерно-энергетического комплекса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что организовано круглосуточное дежурство дополнительных ремонтных бригад, установлен повышенный контроль за эксплуатацией систем энергоснабжения и выполнением аварийно-восстановительных работ, все плановые работы, связанные с ограничением энергоснабжения абонентов, запрещены. На данный момент в постоянной готовности находится 773 бригады численностью более 3 940 человек, а также диспетчерские и технические службы. Обеспечена готовность 1 322 единиц спецтехники, дизель-генераторных установок и передвижных блок-модульных котельных.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщил, что также переходит на усиленный режим работы. "В связи с понижением температуры и распоряжением комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга на предприятии введен усиленный режим работы с целью недопущения сбоев в работе систем водоснабжения и водоотведения города", - говорится в сообщении.

В "Водоканале" пояснили, что резкое падение температуры провоцирует протечки и технологические нарушения на сетях. Причинами аварийных ситуаций из-за низкой температуры являются сезонная подвижка грунтов и понижение температуры воды при транспортировке в водопроводной сети. В рамках перехода на усиленный режим работы проведена проверка средств пожаротушения и пожарной безопасности на объектах предприятия и организован контроль температуры воздуха в производственных и административных зданиях.

О нарушениях зимней уборки

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) с наступлением обильных снегопадов осмотрела кровли 105 нежилых зданий, и на 35 из них имеются существенные нарушения. Все виновные лица вызваны на составление протоколов. Всего с начала снегопадов ГАТИ было осмотрено 97 внутриквартальных территорий, нарушения были выявлены на 57 территориях. По сообщению пресс-службы ведомства, на прошлой неделе ГАТИ было осмотрено 257 зон производства работ, возбуждено 45 дел об административных правонарушениях. За нарушения зимней уборки территорий и кровель зданий от снега и наледи предусмотрен штраф от 100 тыс. до 1 млн рублей.