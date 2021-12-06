Пост Володина, посвященный законопроектам о QR-кодах, набрал 1 млн просмотров

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Пост в телеграм-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина, посвященный правительственным законопроектам о QR-кодах в общественных местах и на транспорте, набрал 1 миллион просмотров и 721 тыс. комментариев к вечеру понедельника.

Володин 24 ноября в своем Telegram-канале сообщил, что по внесенным правительством законопроектам о QR-кодах в адрес Госдумы, депутатов поступило более 120 тысяч официальных обращений, еще большее количество комментариев можно найти в социальных сетях. По его словам, "важно выработать те решения, которые позволят защитить жизнь и здоровье людей, не нарушая при этом основополагающих прав граждан". С целью получения обратной связи Володин открыл комментарии под постом, менее чем за сутки он набрал более 307 тыс. откликов.

Число подписчиков канала Володина выросло с примерно 40 тыс. до более 156 тыс. с момента публикации сообщения по 6 декабря.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.