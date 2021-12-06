Беглов сообщил, что Петербург обеспечен запасом вакцины от COVID-19 до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербург обеспечен запасом вакцины от коронавируса до конца года с учетом существующих темпов вакцинации. Об этом сообщил в понедельник в эфире "Радио России" губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Три недели подряд в Петербурге ежедневно вакцинируются более 30 тыс. жителей. Благодаря поддержке федерального центра в ближайшее время планируем получить 554 тыс. доз. С учетом имеющихся запасов вакцины хватит до Нового года", - сообщил губернатор.

Он отметил, что необходимо сохранить набранный темп прививочной кампании.

"Коэффициент распространения инфекции вновь поднялся выше единицы. Эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной, но контролируемой. У вакцинации сегодня нет альтернативы", - добавил Беглов.

Ранее губернатор сказал, что при условии, если в Петербурге ежедневно будут вакцинироваться около 40 тыс. человек, город сможет достичь необходимого для формирования коллективного иммунитета уровня вакцинации 80% взрослого населения к середине января. Общее количество вакцинированных от COVID-19 в Петербурге превышает 2,3 млн человек. Запас вакцины, по данным городской администрации, составляет на 6 декабря 706 484 дозы.

Как сообщили в понедельник в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, в январе 2022 года Петербург ожидает поступления вакцины от коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет. Вакцинация будет организована на базе медицинских учреждений в районах.