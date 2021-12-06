Сильный снег и гололедица ожидаются в нескольких регионах Центральной России

ТАСС, 6 декабря. Синоптики распространили предупреждения о сильном снеге, мокром снеге, переходящем в дождь, и гололедице, которые 7 декабря ожидаются в некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Белгородской, Владимирской, Орловской областях. Информация об этом опубликована в понедельник на сайтах местных гидрометцентров и региональных управлений МЧС.

Неблагоприятные погодные условия: сильный снег, мокрый снег, переходящий в дождь, 7 декабря ожидаются в Белгородской, Владимирской, Орловской, Смоленской, Тульской, Тверской областях. Местами возможно образование гололедицы, усиление ветра до 8-13 м/с. "Ночью осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, днем временами дожди, местами сильные. Ветер юго-восточный - 8-13 м/с", - говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Орловской области.

О резких изменениях погоды в других регионах ЦФО на данный момент не сообщается.

В большинстве областей в предстоящую ночь температура воздуха будет колебаться от нуля до минус 7 градусов, в регионах на севере ЦФО - до минус 9-16, днем - около минус 2-5 градусов. В Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской областях днем воздух прогреется до плюс 2-6 градусов.

"Завтра днем умеренный дождь, послезавтра дождь будет только местами, а 9 декабря - снова умеренный дождь. Температура ночью - от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, а днем - 1-6 градусов тепла и порывистый юго-восточный ветер до 7-13 м/с", - сказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области.