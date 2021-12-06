Водителей в Москве просят быть внимательными на дорогах из-за снегопада 7 декабря

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы просят водителей с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники на дорогах города в сильный снегопад 7 декабря и быть внимательными на дороге. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого снегопада. Согласно прогнозам синоптиков, сильный снегопад начнется в ночь на вторник. <...> Просим водителей в непогоду быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе городских служб", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что до начала интенсивного снегопада коммунальная техника проведет противогололедную обработку проезжей части и тротуаров. Затем спецтехника выйдет на проведение механизированного подметания, которое будет сопровождаться повторной противогололедной обработкой. Цикл работ будут повторять по мере необходимости.

"По прогнозам синоптиков, в ночь на 7 декабря ожидается снегопад, к утру он усилится и продолжится в течение всего дня. Прирост снега в отдельных районах города за сутки может составить до 15 см. Снегопад будет сопровождаться усилением ветра до 15 м/с. <...> Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов", - подчеркнул заммэра Москвы Петр Бирюков. Его слова приводятся в сообщении.

Кроме того, на опасных участках дорог, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, будет организовано дежурство тягачей. Для уборки выпавшего снега будет задействовано необходимое количество роторной, снегоуборочной и другой техники, средств малой механизации, бригад ручной уборки. "Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам. Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации", - подчеркнул Бирюков.