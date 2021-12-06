Путин подписал закон о ратификации конвенции об удалении затонувших судов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации Найробийской международной конвенции 2007 года об удалении затонувших судов. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом Российская Федерация присоединяется к конвенции, принятой 18 мая 2007 года на международной конференции ООН в Найроби. Конвенция, вступившая в силу 14 апреля 2015 года, была разработана под эгидой Международной морской организации (ИМО) с целью укрепления безопасности морского судоходства и морской среды на основе единообразных правил, которыми регулируются вопросы в сфере удаления затонувших судов и выплаты компенсации за связанные с этим расходы. Конвенция не применяется к военным кораблям и другим государственным судам, если только государство-участник не примет иного решения.

В законе содержится заявление Российской Федерации, по которому "территориальная сфера действия конвенции распространяется на исключительную экономическую зону государства-участника, вместе с тем при выражении своего согласия на обязательность конвенции или в любое время после этого государство-участник может уведомить генерального секретаря ИМО о применении конвенции к его территории, включая территориальное море". Кроме того, Российская Федерация делает оговорку, согласно которой она не считает себя связанной положениями статьи 15 конвенции, касающимися обязательных процедур урегулирования споров между государствами-участниками в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года.

Согласно условиям конвенции, "государство-участник требует от капитана и оператора судна, плавающего под его флагом, незамедлительно сообщать затронутому государству о затонувшем в результате морской аварии судне". Государство, в водах которого произошел инцидент, обязано в срочном порядке уведомить об этом мореплавателей и другие заинтересованные страны.

Если затонувшее судно представляет опасность, "то тогда собственник направляет затронутому государству доказательства страхового или иного финансового обеспечения и удаляет судно". Если собственник не делает этого, то затронутое государство может удалить судно наиболее быстрыми способами с учетом собственной безопасности и защиты морской среды. Документ устанавливает, что собственник несет ответственность за расходы на установление местонахождения, обозначение и удаление затонувшего судна.

Освобождение от ответственности

В то же время собственник освобождается от ответственности, если морская авария, в результате которой судно затонуло, произошла по тем же обстоятельствам, при которых он освобождается от ответственности за загрязнение в соответствии с применимыми нормами соответствующих международных договоров Российской Федерации. Как отмечается в сопроводительных документах к закону, "существенным положением конвенции является обязанность договаривающихся государств требовать страхование ответственности не только от собственников судов, плавающих под флагом этих государств, но и от всех прочих судов, заходящих в порты или на рейды этих государств".