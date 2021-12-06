Эксперты ТАСС обсудили границы жанра "спецпроект" на неделе российского интернета RIW

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Представители отдела спецпроектов цифрового блока ТАСС провели паблик-ток на тему "Диджитал-спецпроект: определяем границы жанра" в рамках 13-й недели российского интернета RIW 20/21. Глава отдела Кристина Недкова отмечает, что встреча помогла увидеть, каким разным может быть это определение.

"Было полезно: столкнулись с тем, что каждый из спикеров по-своему понимает слово "спецпроект" и его назначение как сущности. Кто-то считает, что главное в проекте - это бюджеты, кто-то, что площадка. Кто-то предлагает оптимальное решение для заказчика, кто-то больше ориентируется на аудиторию, а кто-то вежливо напоминает, что без грамотной дистрибуции существование любого креативного формата не имеет смысла", - рассказала Недкова.

Тем не менее, отмечает эксперт, все участники сошлись в одном: спецпроект - это не только лонгриды и лендинги. "Да, возможно в будущем проекты станут более специализированными. Кто-то будет делать инфографические лендинги, кто-то подкасты, кто-то тесты и игры, а кто-то - снимать сериалы. Но их будет объединять одно - стремление нелинейно решить задачу. В этом мы с коллегами сходимся", - поделилась она.

Заместитель главы отдела спецпроектов цифрового блока ТАСС Дарья Донина в свою очередь подчеркнула, что термин "спецпроекты" подразумевает огромное количество форматов и медиажанров. "Было бы правильно образовывать заказчиков и аудиторию, сразу оперировать какими-то своими сетками форматов или прейскурантами, чтобы сразу было ясно, что под спецпроектом может подразумеваться не только лендинг", - сказала она.

Границы терминологии

Тема дискуссии коснулась спецпроектов в сфере digital. Для того, чтобы разобраться в границах этого жанра к участникам присоединился исследователь медиа, доцент Института масс-медиа и рекламы РГГУ Максим Корнев. "Редакционный спецпроект - это проект, который может заинтересовать ту или иную аудиторию, и не важно, кто заказчик. С другой стороны, есть коммерческие спецпроекты, которые в первую очередь направлены на продвижение того или иного бренда, то есть коммерческого заказчика. Поэтому основной водораздел я бы как раз и сделал такой - коммерческие и некоммерческие. А дальше начинаются нюансы", - отметил он.

Другой точки зрения придерживается основатель агентства "Инфографика" Николай Романов. "На мой взгляд, вообще нет разницы коммерческий или некоммерческий проект, потому что когда мы говорим "спецпроект", мы подразумеваем, что это что-то необычное для редакции", - подчеркнул он.

В дискуссии также приняли участие руководитель направления маркетинга ИТ-продуктов (Сбер), наставник курсов "Менеджер по интернет-маркетингу" и "Бренд-менеджмент" в Яндекс.Практикум Ася Челован, заместитель директора по развитию музея истории ГУЛАГа Анна Стадинчук, начальник отдела цифровых проектов в Музее Москвы Сююмбике Давлет-Кильдеева, руководитель продюсерского отдела агентства "Пикчер" Никита Бровченко и руководитель отдела спецпроектов N+1, генеральный директор N+1 Production Игнат Шестаков. Каждый из участников в конце встречи емко выразил свое понимание термина "спецпроект".

"Это твоя экспертиза и площадка", - сказал Шестаков. Для Анны Стадинчук "спецпроект" - это "уникальный контент музея и классная компетенция команды-партнера", в то время как для Сююмбике Давлет-Кильдеевой это "что-то отличное от обычного проекта". Ася Челован сформулировала определение "спецпроекта" в виде лозунга: "дистрибуция, формат, задача".

"Если совсем одним словом - то это "прикол". Если несколькими словами, то это мультиформатное творение, которое хочется показать друзьям", - подытожил Никита Бровченко.

О неделе

13-я неделя российского интернета RIW 20/21 проходит на нескольких площадках и в различных форматах с 6 по 12 декабря. Ключевые темы: аналитика и цифровые тренды, экономика, бизнес, технологии, инновации, трансформация, кадры, digital, mobile, искусственный интеллект и другое.

Организатором RIW 20/21 выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Мероприятие проходит в рамках Года науки и технологий.