На аукционе Sotheby's в Монако продали машины и картины, принадлежавшие Карлу Лагерфельду

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Три автомобиля, предметы искусства и мебель, принадлежавшие известному модельеру Карлу Лагерфельду, проданы с молотка в ходе аукциона, который провел Sotheby's в Монако. Об этом говорится, в сообщении, размещенном в понедельник на сайте организатора торгов.

Среди самых дорогих лотов оказались три автомобиля Rolls-Royce. В общей сложности три машины оценили почти в €1,2 млн, отмечается на сайте аукционного дома.

Также в число наиболее ценных вещей вошел портрет знаменитого модельера, работы японского художника Такаси Мураками. До начала аукциона картина оценивалась в €80 - 120 тыс., однако в ходе торгов, ее стоимость подскочила более чем в два раза и остановилась на отметке в €289,8 тыс.

Планку в €100 тыс. преодолел и мебельный гарнитур, состоящий из дива и двух кресел. Его цена выросла в несколько раз и составила в итоге €113,4 тыс.

"Sotheby's чтит память Карла Лагерфельда и продает более 1 тыс. предметов из его резиденций во Франции и Монако", - говорится в сообщении. В пресс-релизе отмечается, что лоты будут проданы в рамках нескольких сессий торгов.

Путь модельера

Лагерфельд родился в Гамбурге в 1933 году, хотя сам модельер утверждал, что год его рождения между 1933 и 1938 годом. Когда ему исполнилось 14 лет, семья переехала в Париж, где Лагерфельд учился в школе высокой моды.

В 1965 году Лагерфельд стал главным модельером бренда Chloe, а также начал свое многолетнее сотрудничество с Fendi. В 1983 году он покинул Chloe и перешел в Chanel.

В 1984 году модельер основал марку одежды под собственным именем. Помимо создания одежды, Лагерфельд увлекался фотографией и живописью, его выставки проходили в разных странах.

Лагрефельд умер 19 февраля 2019 года. По информации французского журнала Publique, причиной смерти знаменитого кутюрье стал рак поджелудочной железы.