Лучших блогеров - создателей социального контента в России назовут 25 января

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Финал конкурса создателей социально значимого контента в сети "ТопБлог" состоится 25 января следующего года. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС директор АНО "Россия - страна возможностей" (РСВ) Алексей Комиссаров.

"Мы сегодня запускаем премию "ТопБлог". Эта премия появилась из одноименного проекта платформы "Россия - страна возможностей", который был запущен в 2020 году", - заявил Комиссаров.

По его словам, "премия - это уникальная награда для блогеров, которую вручают не за популярность, а за внимание к социально значимым вопросам, премия позволит определить самых эффективных и мотивирующих блогеров в семи номинациях".

Этапы и участники

Руководитель РСВ проинформировал, что с 6 декабря 2021 года по 17 января 2022 года пройдет этап номинирования на премию, с 17 по 25 января эксперты проведут отбор участников премии, а в День российского студенчества - 25 января - станут узнаем имена победителей, "тех, кто вдохновляет современную молодежь".

Участниками премии станут блогеры, ведущие аккаунты во "ВКонтакте", Instagram, TikTok, Youtube, на платформе "Яндекс.Дзен". Они будут поделены на две категории: блогеры с числом подписчиков менее 100 тыс. и свыше 100 тыс. человек.

Номинации премии

Как уточнил Комиссаров, премия пройдет в семи номинациях.

Так, по его словам, в номинации "Про бизнес" будут представлены лучшие блоги бизнесменов, номинация "Про воспитание" объединит родительское сообщество, воспитателей, учителей, психологов.

"Третья номинация посвящена здоровью и создана для блогеров в сфере здравоохранения, тех, кто говорит в своих аккаунтах о профилактике заболеваний, сохранении красоты и здоровья", - сказал Комиссаров.

Номинация "Про спорт" предназначена для тех, кто ведет активный образ жизни. Номинантами премии могут стать профессиональные спортсмены, спортивные журналисты, комментаторы, инструкторы, болельщики и спортсмены-любители.

Номинация "Про экологию" создана для тех, кто ежедневно обучает аудиторию бережному отношению к природным ресурсам, рассказывает об осознанном подходе к потреблению, о необходимости заботы об окружающей среде.

"Номинация "Про университет" - для тех, кто ежедневно занимается научными разработками, созданием образовательных платформ. Номинация "Про добро" поможет рассказать о блогерах, которые реализуют благотворительные проекты", - сказал Комиссаров.

Победителей определит экспертный совет, который состоит из наставников конкурса "ТопБлог", ведущих журналистов, ярких представителей шоу-бизнеса и медиаиндустрии, а также представителей профильных организаций.