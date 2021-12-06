Власти Югры опровергли причастность к отмене концерта Инстасамки в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК. 6 декабря. /ТАСС/. Департамент культуры Ханты-Мансийского округа - Югры не имеет отношения к отмене концерта исполнительницы Инстасамки и Moneyken в Сургуте. Об этом ТАСС сообщил директор департамента Артур Латыпов.

Концерт должен был состояться 10 декабря. Исполнители 27 ноября сообщили о переносе в связи с "осложняющейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой вызванной COVID-19 и возникшими проблемами по организации нашего концерта".

"Департамент культуры никакого отношения к отмене не имеет. Это решение организаторов", - сказал собеседник агентства.

Ранее один из депутатов гордумы Дмитрий Нечепуренко сообщил, что обратился в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку возможности проведения мероприятия. Заявление депутата поддержали общественные организации.

Инстасамка (Дарья Зотеева) - блогер и рэп-исполнитель.

Ограничения в регионе

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 20 декабря подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года.