Срок запуска новой трамвайной линии в Краснодаре перенесли на март 2022 года

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко поручил подрядчику строительства первой за 20 лет новой трамвайной линии в городе синхронизировать процессы из-за отставания. Срок ее запуска перенесли на март 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара в понедельник.

В январе в Краснодаре начали строить новую трамвайную линию, которая будет направлена в густонаселенный микрорайон по улице Московская. Это первая линия трамвая, которая будет построена в городе за последние 20 лет. Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов по состоянию на середину года сообщал, что набранные темпы работ могут позволить запустить ветку к новогодним праздникам в 2021 году.

"Обещали линию до конца года запустить. Непонятно, в чем причина переноса? Многие процессы надо запараллелить. После Нового года "неожиданно" наступит зима и строительно-монтажные работы остановятся. Понимаю, что за последние 20 лет в Краснодаре ничего подобного не строили. Трамвайную ветку надо строить качественно - и в срок", - приводит пресс-служба слова Алексеенко.

Директор подрядной организации "Управляющая компания "Веста" Владимир Левченко пояснил, что произошли задержки с комплектующими, например, поставкой трамвайного полотна, изготовление которого занимает большой промежуток времени, вплоть до полугода. По его словам, фундамент под тяговую подстанцию планируется завершить до конца недели, тяговая подстанция будет доставлена в Краснодар во вторник. По данным администрации, строительная готовность ветки составляет 75%.

"Глава города Андрей Алексеенко на аппаратном совещании раскритиковал темпы строительства трамвайной ветки, поручил подрядчику максимально синхронизировать процессы - строймонтаж, подключение к сетям и оформление документации. Планируется, что заработает новая трамвайная линия в конце марта 2022 г.", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодара.

О дорожной ситуации в Краснодаре

В 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, сюда ежегодно переезжают тысячи человек, поэтому число машин растет, а пробки все чаще достигают 9-10 баллов. По предварительным данным переписи населения 2021 года, численность Краснодара уже достигает 1,7 млн человек.

Власти города предпринимают меры по снижению загруженности дорог, строят развязки, населению предлагают больше пользоваться общественным транспортом. Однако при активной застройке города новыми микрорайонами трамвайные линии ранее не прокладывались. Жители микрорайонов по улице Московской собирали подписи для того, чтобы по направлению в эту часть города построили трамвайную линию.