РЖД запустит новые составы в Кисловодск из Нижнего Новгорода, Белгорода и Екатеринбурга

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. Новое расписание на 2021-2022 годы вводится на железных дорогах России с 12 декабря. В Кисловодск в этот день начнут ходить новые поезда из Нижнего Новгорода, Белгорода и Екатеринбурга, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД").

"С 12 декабря назначены новые поезда №99/100 Нижний Новгород - Кисловодск, №133/134 Москва - Дербент, № 277/278 Санкт-Петербург - Анапа (двухэтажный состав), №287/288 Белгород - Кисловодск. Кроме того, назначен поезд №445/446 Екатеринбург - Кисловодск, который будет ходить через станцию Волгодонская", - говорится в сообщении.

Согласно новому графику, в границах СКЖД предусмотрено курсирование 189 пар поездов дальнего следования. Среди них 17 пар дневных поездов "Ласточка" и 6 пар двухэтажных поездов. Ряд поездов поменяет вокзал прибытия и отправления в Москве. Отмечается, что график движения был составлен таким образом, чтобы максимального удовлетворить спрос пассажиров на наиболее востребованных маршрутах.