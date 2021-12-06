Врачи отмечают высокий интерес к вакцинации от коронавируса в Москве

МОСКВА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Анна Орел/. Столичные врачи спустя год после старта масштабной вакцинации в Москве отмечают возросший интерес к ней среди горожан, а также снижение количества сомневающихся, делать ли прививку.

Московские медики активно вели разъяснительную работу, особенно среди групп риска, а власти создавали все новые и новые прививочные пункты. Они работают во всех поликлиниках и ряде частных клиник, а еще 300 есть в популярных общественных местах. Одним из самых востребованных и крупных в столице стал пункт в ГУМе, который посетил корреспондент ТАСС и узнал на его примере, как сейчас отлажен механизм вакцинации.

"Интерес к вакцинации достаточно большой. И те опасения, которые возникали у людей в самом начале, начинают развеиваться. В основном сейчас приходят люди мотивированные, которые понимают, что нужно защитить себя и своих близких. Кроме этого, большое количество людей приходят уже на повторную вакцинацию, и это тоже, конечно, хорошо", - рассказал журналистам при посещении пункта в ГУМе Андрей Тяжельников - главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения.

По его словам, чтобы привлечь внимание людей старшего возраста, сейчас в Москве реализуется проект по поощрению таких пациентов. Каждому москвичу старше 60 лет, прошедшему вакцинацию, выдается подарочный набор "С заботой о здоровье" или денежная компенсация, это уже может выбрать сам пациент. Тяжельников отметил, что ситуация становится лучше, но расслабляться нельзя. По его мнению, все принимаемые властями меры по защите населения полностью оправданы, при этом каждый человек должен помнить как о личной гигиене, так и о необходимости использовать средства индивидуальной защиты.

По данным заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, сейчас в Москве привились от коронавируса более 5,7 млн человек, а повторную вакцинацию прошли свыше 680 тыс. человек. По последним данным федерального оперативного штаба, коллективный иммунитет в столице составляет 72,1%.

Привиться в сердце столицы

Первая выездная прививочная бригада начала работу с 18 января 2021 года в ГУМе на Красной площади. Сейчас он является одним из самых крупных в городе. Ежедневно в нем вакцинируются около 1 тыс. человек, а максимальная мощность этого центра - до 5 тыс. человек в день, что позволяет быстро и безопасно делать прививки пациентам.

Найти пункт в большом магазине, уже украшенном к новогодним праздникам яркими гирляндами, елками и игрушками, довольно легко. Везде висят указатели. Там же есть и подсказки о том, где расположен пункт экспресс-тестирования на коронавирус - такие начали открывать в Москве этой осенью. Оставить верхнюю одежду можно в гардеробе, который разделен на зоны приема и выдачи.

На входе в пункт пациентов встречают работники центров "Мои документы", которые помогают сориентироваться и направляют желающих привиться к нужным специалистам. Для вакцинации с собой потребуется только паспорт. В этот раз своей очереди там ждали несколько десятков человек, большая часть которых на вид младше 25-30 лет.

"Я решила сделать прививку, потому что мама настояла. Да и я понимаю, что нужно себя защитить максимально, ведь у меня есть и пожилые родственники. Хочется, чтобы это все быстрее закончилось", - поделилась с корреспондентом ТАСС одна из посетительниц.

Сначала у пациента уточняют, первая ли это у него прививка или он пришел на ревакцинацию, а потом выдают анкету. С ней он проходит на беседу к врачу. Медики проверяют температуру тела, спрашивают о заболеваниях и общем самочувствии, а затем направляют в зал, где делают прививки. Самое приятное ждет после - на выходе каждому привившемуся либо прошедшему ревакцинацию дают фирменное мороженое. Медики рекомендуют посидеть и отдохнуть некоторое время после прививки, это можно сделать в галерее, выйдя из пункта вакцинации, любуясь новогодними украшениями и угощаясь эскимо.

Прививка по записи

Электронная запись на вакцинацию от коронавируса в Москве стала доступна за день до ее начала в декабре 2020 года. Сначала в список входили работники ряда отраслей, которые чаще всего контактируют с людьми в течение дня. Затем возможность сделать прививку появилась у москвичей старшего поколения. Постепенно список категорий граждан, которые могли привиться, расширялся. Сразу после новогодних праздников в прошлом году темпы вакцинации выросли вдвое, в январе сделать прививку уже смог любой желающий старше 18 лет.

В выездных пунктах привиться можно без записи. Для вакцинации в городской поликлинике и ряде частных клиник потребуется предварительная запись. Она проводится любым удобным способом - через официальный сайт мэра столицы, мобильные приложения, по телефону или через инфомат в поликлинике. Сделать прививку пока могут только совершеннолетние, однако в ноябре в Москве на базе 12 медучреждений началась третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков "Спутник М".