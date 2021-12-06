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В Самарской области увеличили до 70% заполняемость кинозалов

В регионе также могут возобновить работу спортивные сооружения на открытых площадках

САМАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Самарский оперштаб принял решение об ослаблении некоторых ограничений в связи с улучшений ситуацией с заболеваемостью коронавирусом. В части, заполняемость залов в кинотеатров увеличили до 70%, также разрешена работа спортивных сооружений на открытых площадках, сообщается в понедельника на сайте регионального правительства.

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"По решению оперштаба. Допускается работа спортивных сооружений на открытых площадках (катки, горки и другое). Ее нужно организовать с учетом недопущения массового скопления людей, соблюдения дезинфекционного режима, социальной дистанции между людьми в пунктах проката и раздевалках", - говорится в сообщении.

Театрально-концертным организациям и кинозалам разрешили увеличить загрузку до 70% с учетом выполнения всех санитарно-противоэпидемических норм. В частности, посетители должны предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест, выполненный не позднее трех дней до посещения.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, Самарская область находится на четвертом месте по числу заражений коронавирусом в сутки - 6 ноября было выявлено 865 случаев. Коллективный иммунитет в регионе составляет превысил 56%, полный курс вакцинации прошли 1,6 млн человек.

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