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Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили, что более 100 стран еще не достигли 40%-ного охвата прививками от ковида

Свыше половины из них находятся в Африке, уточнил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус

ЖЕНЕВА, 6 декабря. /ТАСС/. Более 100 стран еще не имеют 40%-ного охвата населения прививками от COVID-19, и более половины из них рискуют не достичь этой цели, поставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), до конца текущего года. Об этом заявил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Выступая на форуме, посвященном организации производства вакцин от коронавируса в Африке, он отметил: "Более 100 стран все еще не достигли цели в 40%, и более половины из них, находящиеся в основном в Африке, рискуют ее не достичь к концу этого года, в основном из-за того, что у них нет доступа к вакцинам, в которых они нуждаются".

Глава ВОЗ напомнил, что на настоящий момент "более 80% имеющихся в мире вакцин ушли в страны G20, тогда как государства с низкими доходами, большинство из которых африканские, получили лишь 0,6% [произведенных] вакцин". "Чем дольше будет сохраняться вакцинное неравенство, тем больше возможностей будет у вируса распространяться и мутировать способами, которые никто не может предотвратить или предвидеть", - сказал он.

Гебрейесус поблагодарил ЮАР и Ботсвану за "быстрое обнаружение, секвенирование и информирование" об омикрон-штамме коронавируса. Он выразил "глубокое разочарование" тем фактом, что "некоторые страны продолжают запрещать прямые авиарейсы из южной части Африки из-за омикрон-варианта".

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