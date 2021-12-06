Издательство "Эксмо" назвало имена лауреатов премии "Признание"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. В год своего 30-летия издательство "Эксмо" вручило премию "Признание" тем, кто внес большой вклад в развитие книжной отрасли. Церемония награждения прошла во вторник в Доме Пашкова в Москве.

В номинации "30 лет" вручены награды тем, кто оказал существенное влияние на развитие отрасли на протяжении трех десятилетий существования частного книгоиздания в России. А в номинации "Наше время" были отмечены те, кто внес вклад в цифровую трансформацию книжного рынка.

"В новостях о книжном рынке мы привыкли слышать имена авторов и издателей, однако от идеи до создания книга совершает длинный путь до своего читателя, и сегодня нам бы хотелось отметить тех партнеров, которые помогают сделать его максимально коротким и быстрым. Нам хотелось бы еще раз напомнить о важности каналов дистрибуции и производственного сегмента", - сказал президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

По его словам, кризис, вызванный пандемией, ударил по рознице. Все увидели важнейшую роль типографий и книжных магазинов в борьбе за читателя. "К сожалению, сейчас мы работаем в условиях кризиса и, как следствие, дефицита полиграфических мощностей, а также в условиях сниженного трафика покупателей в книжной рознице, поэтому хотелось бы поддержать коллег и партнеров, отметив их объективные заслуги перед всей отраслью", - добавил он.

О победителях

Премия присуждена объединенной розничной сети "Читай-город - Буквоед", Московскому дому книги, сети книжных магазинов "Дом книги", Санкт-Петербургскому Дому книги "Зингер", "Библио-Глобусу", Ozon, проекту "Модельные библиотеки" и его оператору Российской государственной библиотеке и другим.

Почетными дипломами отмечены ведущие авторы "Эксмо", среди которых Дина Рубина, Дарья Донцова, Олег Рой, Антон Чиж, Анна и Сергей Литвиновы, Вадим Панов, Ольга Савельева и другие.

Премией отмечено информационное агентство ТАСС - "За масштабное продвижение книг и чтения на федеральном уровне". Награду получили директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова и заместитель директора по цифровому развитию Маргарита Головина. Награды также вручили представителям изданий Lenta.ru, Forbes, "Ведомости" и других.

За самый большой проданный тираж за последние пять лет награжден психолог Михаил Лабковский. Также специальным дипломом награжден многолетний партнер издательства - Российский книжный союз, который в этом году отмечает 20-летие.

В номинации "Мода на чтение" награждены инфлюенсеры Гарри Ультравайленс (ultraviolence_g), Филоник (filonikk) и Бук Мьюзе (_book_muse).