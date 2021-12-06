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Издательство "Эксмо" назвало имена лауреатов премии "Признание"

В частности, за "масштабное продвижение книг и чтения на федеральном уровне" награду получили директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова и заместитель директора по цифровому развитию Маргарита Головина
Заместитель директора по цифровому развитию информационного агентства ТАСС Маргарита Головина, директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы "ЭКСМО-АСТ" Екатерина Кожанова, директор по цифровому развитию информационного агентства ТАСС Дарья Пенчилова ТАСС
Описание
Заместитель директора по цифровому развитию информационного агентства ТАСС Маргарита Головина, директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы "ЭКСМО-АСТ" Екатерина Кожанова, директор по цифровому развитию информационного агентства ТАСС Дарья Пенчилова
© ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. В год своего 30-летия издательство "Эксмо" вручило премию "Признание" тем, кто внес большой вклад в развитие книжной отрасли. Церемония награждения прошла во вторник в Доме Пашкова в Москве.

В номинации "30 лет" вручены награды тем, кто оказал существенное влияние на развитие отрасли на протяжении трех десятилетий существования частного книгоиздания в России. А в номинации "Наше время" были отмечены те, кто внес вклад в цифровую трансформацию книжного рынка.

"В новостях о книжном рынке мы привыкли слышать имена авторов и издателей, однако от идеи до создания книга совершает длинный путь до своего читателя, и сегодня нам бы хотелось отметить тех партнеров, которые помогают сделать его максимально коротким и быстрым. Нам хотелось бы еще раз напомнить о важности каналов дистрибуции и производственного сегмента", - сказал президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

По его словам, кризис, вызванный пандемией, ударил по рознице. Все увидели важнейшую роль типографий и книжных магазинов в борьбе за читателя. "К сожалению, сейчас мы работаем в условиях кризиса и, как следствие, дефицита полиграфических мощностей, а также в условиях сниженного трафика покупателей в книжной рознице, поэтому хотелось бы поддержать коллег и партнеров, отметив их объективные заслуги перед всей отраслью", - добавил он.

О победителях

Премия присуждена объединенной розничной сети "Читай-город - Буквоед", Московскому дому книги, сети книжных магазинов "Дом книги", Санкт-Петербургскому Дому книги "Зингер", "Библио-Глобусу", Ozon, проекту "Модельные библиотеки" и его оператору Российской государственной библиотеке и другим.

Почетными дипломами отмечены ведущие авторы "Эксмо", среди которых Дина Рубина, Дарья Донцова, Олег Рой, Антон Чиж, Анна и Сергей Литвиновы, Вадим Панов, Ольга Савельева и другие.

Премией отмечено информационное агентство ТАСС - "За масштабное продвижение книг и чтения на федеральном уровне". Награду получили директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова и заместитель директора по цифровому развитию Маргарита Головина. Награды также вручили представителям изданий Lenta.ru, Forbes, "Ведомости" и других.

За самый большой проданный тираж за последние пять лет награжден психолог Михаил Лабковский. Также специальным дипломом награжден многолетний партнер издательства - Российский книжный союз, который в этом году отмечает 20-летие.

В номинации "Мода на чтение" награждены инфлюенсеры Гарри Ультравайленс (ultraviolence_g), Филоник (filonikk) и Бук Мьюзе (_book_muse).

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