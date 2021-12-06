Чернышенко считает образ Александра Невского одним из символов единства русского народа

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал образ князя Александра Невского одним из главных символов ратного подвига и духовного единства русского народа. Об этом в понедельник сообщается на сайте правительства.

"Образ святого князя - защитника Руси Александра Невского - является одним из главных символов ратного подвига и духовного единства русского народа. Он и сейчас объединяет тысячи людей в работе по сохранению исторической памяти", - сказал он на божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве.

Вице-премьер добавил, что в рамках празднования 800-летия со дня рождения князя по всей стране прошло более 150 мероприятий, которые были приурочены к событиям из жизни Невского, а также государственным российским праздникам. "Особую благодарность я выражаю святейшему патриарху Кириллу за деятельную помощь и личное участие в проведении юбилейных торжеств и просветительской работе с людьми", - отметил он.

В 2014 году указом президента РФ 2021 год был утвержден годом празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского. Кроме того, патриарх Кирилл объявил этот год годом Александра Невского в ознаменование церковно-государственных торжеств. 12 сентября РПЦ отметила годовщину перенесения мощей князя из Рождественского собора во Владимире в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру. 6 декабря отмечается как день памяти великого полководца.