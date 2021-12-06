Журнал "GQ Россия" отметил 20-летний юбилей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Журнал "GQ Россия" во вторник отметил 20-летие гала-ужином в московском историческом отеле "Метрополь". Поздравить с юбилеем авторитетный мужской журнал собрались главные редакторы журнала разных лет, партнеры и завсегдатаи светских мероприятий.

"За 20 лет существования в России журнал GQ проделал колоссальную работу над собой: из модного журнала для мужчин он превратился в мультимедийную платформу, объединяющую самых разных людей со всей России, - сказал ТАСС главный редактор издания Игорь Гаранин. - GQ говорит с аудиторией не только с глянцевых страниц, но и на сайте, в социальных сетях, на YouTube-канале, в подкастах и непосредственно на многочисленных офлайновых мероприятиях бренда".

Сегодня, по его словам, аудитория GQ превышает 4,3 млн подписчиков на всех платформах. GQ, считает Гаранин, повзрослел, стал осознанным, но не утратил молодого задора. "GQ - это образ жизни. Жизни яркой, разнообразной, наполненной", - заявил он.

Журналист и телеведущая Ксения Собчак в беседе с ТАСС заметила, что бренд GQ - это всегда своя особая атмосфера, свой стиль. "А еще это тот самый редкий умный глянец, который не устарел и умеет адаптироваться. Очень хорошо помню, как GQ появился в России в 2001 году и как-то сразу оброс лучшими фотографами и авторами, - сказала собеседница агентства. - Никогда, между прочим, не считала его только мужским. А еще, что ценю особенно, премия GQ - это всегда мероприятие, на которое все до сих пор реально стараются попасть. Одна из тех немногих светских хроник, которую сама люблю посмотреть".

Ректор Академии русского балета им. А. Вагановой, народный артист РФ Николай Цискаридзе считает, что GQ - это платформа, где мода сочетается с интеллектом. "Мужчины здесь соединяют в себе достоинство, стиль и высокий класс", - отметил он.

Актер Данила Козловский считает, что 20 лет для журнала - это только начало. "Обложка GQ - часто счастливый талисман для меня. Желаю бренду и впредь оставаться интеллектуальным глянцем и любить кино", - сказал он агентству.

GQ TV Show

Специально для юбилейного декабрьского номера журнала главные редакторы "GQ Россия" прошлых лет Рэм Петров, Алексей Зимин, Николай Усков, Михаил Идов и Ким Белов рассказали о ярких воспоминаниях в двадцатилетней истории бренда.

Открыла программу вечера рок-группа "Конец фильма". После гостям представили видеопроект GQ TV Show, в основе которого интервью с героями и лауреатами премий разных лет. В выпусках задействованы исполнители Светлана Лобода, Василий Вакуленко, шоумен Павел Воля, телеведущая Тина Канделаки, актрисы Екатерина Варнава, Марина Кравец, блогер Даня Милохин и многие другие. Первую часть шоу представит 9 декабря стриминговая платформа Premier. А в январе команда GQ также представит несколько интервью из проекта для читателей.

Завершил вечер концерт группы Little Big.