В Нижегородской области около 4% новых случаев COVID-19 выявляют у детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 декабря. Уровень заболеваемости COVID-19 среди детей в Нижегородской области составляет около 4% от всех случаев. Власти готовятся к тому, что этот показатель в дальнейшем возможно будет расти из-за мутации вируса, рассказал заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в интервью доктору медицинских наук, профессору Борису Шахову.

Интервью в понедельник распространила пресс-служба Минздрава региона. Один из вопросов Шахов посвятил ситуации с детской заболеваемостью COVID-19. "Много [детей болеет], примерно 4% от общего числа заболевших - это дети. И мы видим, что происходит в других странах. Буквально несколько дней назад читал сводку официальную по Южной Африке, где у нас появился новый штамм вируса "омикрон", и по Великобритании, и по США - в структуре заболевших там дети уже занимают примерно 12-13%, у нас пока 4%. Мы понимаем, что к этому надо быть готовыми, поэтому сейчас проводим подготовительные мероприятия по возможному развертыванию дополнительных инфекционных коек для детей в детской областной больнице, в больнице "Айболит", - рассказал Мелик-Гусейнов.

Он отметил, что в регионе зарегистрировано четыре смерти детей с коронавирусом, однако причиной гибели послужила не сама инфекция, а хронические заболевания, которые развились из-за вируса.

"У нас четыре летальных исхода среди детей, но первоначальная причина смерти по всем этим детям не коронавирус. Коронавирус был в анамнезе, то есть врачи вылечили коронавирус, но он запустил определенные хронические тяжелые заболевания, эти заболевания сманифестировали, и дети, к сожалению, ушли. Конечно, это все дети были с тяжелым хроническим фоном, это детский церебральный паралич, ребенок с онкологическим недугом, но, тем не менее, тяжелых детей становится больше. Большая часть этих детей заполучает вирус даже не в школе, а от своих родителей", - сказал Давид Мелик-Гусейнов.

Он также отметил, что власти начинают готовить больницы для проведения в них детской вакцинации от коронавируса, которая должна начаться в ближайшее время и будет полностью добровольной.

"По детскому населению ситуация у нас будет тревожной на протяжении следующего года, потому что мы понимаем - это очень серьезный вызов. Мы сейчас занимаемся тем, что мобилизуем детские поликлиники, потому что им придется помимо обычной прививочной кампании, которая очень активна в педиатрии, добавить еще прививочную кампанию по коронавирусу. Мы мобилизуем детские стационары, потому что им нужно научиться работать с инфекцией и это обучение мы сегодня проводим", - заключил замгубернатора.

О ситуации с коронавирусом в регионе

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в области выявлено 218,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, 188,6 тыс. человек выздоровели, 9 тыс. летальных исходов. Полную вакцинацию в регионе прошли почти 1,5 млн человек, коллективный иммунитет превышает 50%. В регионе введен масочный режим и обязательная вакцинация для сотрудников некоторых социально значимых сфер. С ноября в регионе снижается число выявленных зараженных за сутки, с 1 декабря в регионе выявляют менее 70 случаев за сутки.