Самарские волонтеры обработали свыше 135 тыс. обращений с начала пандемии

САМАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Помощь пожилым гражданам в условиях пандемии оказывают 37 волонтерских штабов в Самарской области. Всего за 1,5 года было обработано свыше 135 тыс. обращений, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства по итогам выступления губернатора Дмитрия Азарова в Самарском академическом театре оперы и балета на XX Форуме добровольцев.

"С марта 2020 года в Самарской области организована работа регионального волонтерского штаба по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в рамках Всероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе". Всего за весь период акции с марта 2020 года по декабрь 2021 года волонтерами было обработано свыше 135 тыс. обращений, оказана реальная помощь в решении насущных жизненных вопросов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе открыто 37 муниципальных волонтерских штабов помощи пожилым гражданам в ситуации распространения COVID-19. Всего в регионе в волонтерском движении принимает участие более 150 тыс. человек.

Деловые мероприятия XX Форума добровольцев Самарской области пройдут в формате онлайн 6 и 7 декабря. Участниками мероприятий являются добровольцы и организаторы волонтерского движения в возрасте от 14 лет. Целью проведения Форума добровольцев является привлечение внимания общества к развитию добровольческого движения.