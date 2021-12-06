В Ульяновске началось строительство храма Александра Невского

УЛЬЯНОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Первый камень в основание храма Александра Невского заложен в понедельник в Ульяновске в день памяти великого русского князя. В церемонии приняли участие губернатор региона Алексей Русских, митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, которые вместе с жителями совершили молебен на месте будущего храма.

"Я думаю, мы действительно построим один из самых красивых храмов на симбирско-ульяновской земле", - сообщил журналистам Степашин, отвечая на вопрос ТАСС. Он отметил большой опыт в содействии строительства храмов митрополита Лонгина, при котором было построено много храмов в Саратовской области - на прежнем месте служения.

В стену будущего храма также была заложена памятная капсула с посланием потомкам. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских отметил, что этим знаковым событием символично завершается год празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского. "Я уверен, что общими усилиями - у нас очень много единомышленников - мы этот храм в ближайшее время построим и вместе его откроем", - сказал Русских журналистам.

Митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин считает, что новый храм будет востребован в Ульяновске, особенно важно, что он появится в Засвияжском районе - одном из самых населенных. "Это восстановление в том числе и исторической справедливости, потому что первоначально собор Троицкий, который был главным кафедральным собором Симбирска, тоже строился как храм Александра Невского, и в нем был придел в честь этого святого", - пояснил он.

Лонгин добавил, что это первая общественная молитва в строящемся храме, пока еще под открытым небом. "Молитва о том, чтобы Господь помог этому благому делу, чтобы он благословил и строителей, и тех, кто помогает, на чьи средства строится храм. Мы будем еще раз собираться, когда будут воздвигаться на храм кресты и купола. Ну а потом уже когда строительство закончено, будет великое освящение, и он [храм] станет тем самым селением славы Божией, о которой говорится в Священном писании применительно к храму", - митрополит Лонгин.

Александр Невский жил в XIII веке. Он был выдающимся государственным деятелем и полководцем, одержал много военных побед, самыми значимыми из которых являются Невская битва и битва на Чудском озере - Ледовое побоище. Невский способствовал созданию православной епархии в Золотой Орде. Согласно церковным источникам, князь был верующим человеком и вложил немало усилий в укрепление православия на Руси, за что в 1547 году был канонизирован.