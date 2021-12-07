Путин примет участие в запуске движения на новых станциях БКЛ московского метро

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник в формате видеосвязи примет участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.

Как сообщила пресс-служба Кремля, движение будет открыто на участке от "Мневников" до "Каховской". Семь из десяти вновь вводимых станций являются пересадочными, с них можно будет перейти на семь радиальных линий метро и две линии Московских центральных диаметров (МЦД), напомнили в Кремле.

В ноябре 2019 года Путин лично открыл движение по МЦД, в числе первых пассажиров отправившись от Белорусского вокзала по ветке, которая соединила Одинцово и Лобню. Глава государства сел в поезд "Иволга" и проехал несколько станций в сопровождении главы РЖД Олега Белозерова, мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В сентябре 2016 года Путин в день открытия Московского центрального кольца (МЦК) осмотрел станции "Лужники" и "Площадь Гагарина" и прокатился между ними на первых поездах.

О Большой кольцевой линии

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро значится под номером 11, окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году станет самой протяженной линией метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта после Кольцевой линии метро и МЦК. На БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и Московские центральные диаметры. К сегодняшнему дню было введено 12 станций БКЛ.

Как отмечал Собянин, полный ввод новой линии даст толчок строительным работам на трех новых ветках столичной подземки - Коммунарской, Троицкой и Рублево-Архангельской линиях Московского метрополитена. "Проект [БКЛ] даст возможность строить другие направления метрополитена - в ту же Коммунарку, в Бирюлево, в Рублево-Архангельское, другие ветки метрополитена, которые теперь есть куда присоединять, потому что присоединять новые ветки к кольцевой действующей уже физически невозможно", - пояснял мэр Москвы.