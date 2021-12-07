Госдума обсудит во втором чтении поправки о расширении полномочий полиции

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит во втором, основном чтении резонансный правительственный законопроект о расширении полномочий полиции, определяющий в том числе перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили.

Поправки в закон "О полиции" были внесены кабмином в Госдуму в мае 2020 года и приняты в первом чтении в декабре того же года. Полицейским, в частности, предлагается дать полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории (в действующем законодательстве - только участки местности). Кроме того, сотрудникам правопорядка могут разрешить представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Закон "О полиции" дополняется статьей 15.1 "Вскрытие транспортного средства": вскрыть авто и проникнуть в него полицейский сможет для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых. Также полицейские будут вправе вскрыть машину при угрозе теракта, для задержания граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление, для пресечения преступления. Правоохранители смогут воспользоваться этими полномочиями и для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если есть основания полагать, что нарушитель находится в состоянии опьянения. Еще одно основание для вскрытия - осмотр автомобиля или груза, если имеется подозрение, что там находятся без спецразрешения предметы, изъятые из гражданского оборота. Если собственник отсутствовал в момент вскрытия автомобиля, его должны проинформировать об этом в течение суток, обеспечив недопуск посторонних в транспортное средство.

Законопроектом закрепляется право полиции проводить оцепление (блокирование) территорий, жилых помещений, строений и других объектов. Сейчас в законе "О полиции" прописано право сотрудников блокировать только участки местности. В границах оцепления полиция сможет осуществлять личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, осмотр транспортных средств и перевозимых грузов. Если гражданин отказывается от осмотра, правоохранители вправе не впускать его на оцепленную территорию или не выпустить с нее.

Статью 15 закона "О полиции" предлагается дополнить нормой о возможности проникновения полицейских в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление. Кроме того, статья 13 закона дополняется нормой, согласно которой сотрудники полиции вправе "осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях". В кабмине отмечают, что на данный момент закон предоставляет правоохранителям право производить осмотр лишь в некоторых специальных случаях.

Закрепляется право сотрудников органов правопорядка "обозначать доступными средствами, в том числе визуальными", и временно ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий. Прописываются полномочия сотрудника органов правопорядка проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при наличии оснований полагать, что они "скрывают предметы хищения".

Поправки ко второму чтению

В ноябре профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал палате поддержать инициативу во втором чтении и утвердил таблицу рекомендованных к принятию поправок. Так, к принятию во втором чтении была рекомендована поправка, сохраняющая в неизменном виде статью закона "О полиции" о гарантиях личной безопасности полицейских - в нее не будет включаться положение о праве полицейского применить огнестрельное оружие при попытке задерживаемого совершить действия, которые можно расценить как угрозу нападения. Такое предложение содержалось в редакции первого чтения.

Также к принятию рекомендована поправка, исключающая из исходной редакции законопроекта норму о том, что полицейские не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении, если они осуществлялись обоснованно и в установленном законодательством порядке.

Еще одна одобренная комитетом поправка убирает из законопроекта положение, согласно которому полицейский "не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства, если данная мера применялась по основаниям и в порядке, которые установлены [законодательством]".