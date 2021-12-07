Онищенко заявил, что новогодние мероприятия не нужно отменять из-за пандемии

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Отказываться от участия в новогодних мероприятиях из-за коронавируса, в том числе из-за нового штамма "омикрон", не стоит, однако праздник лучше всего встретить в кругу родственников. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

"Пусть люди отдыхают, хватит уже, наигрались. Если вы привиты, защищены, то чего же отказываться от праздников. Другое дело, что трансформацию надо делать: не пьянки, не гулянки, а общение с родственниками, домашнее", - сказал Онищенко.

Собеседник ТАСС отметил, что, по имеющимся данным, новый штамм "омикрон" менее опасен. "Во-первых, он более контагиозен, значит, он все остальное вытеснит в ближайшее время. А хорошо в нем то, что он менее опасен. Пока, во всяком случае. Во всяком случае, на сегодняшний день нет ни одной доказанной смерти именно от него. Это говорит о том, что он стал более гуманным", - сказал Онищенко.

Что касается школ, то, по мнению Онищенко, серьезную опасность представляет не столько ковид, сколько надвигающаяся гриппозная эпидемия. В связи с этим в учебных заведениях нужно ограничить празднование Нового года.