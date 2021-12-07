Кипр понизил эпидемический статус Мальты и оставил Россию в красной зоне

НИКОСИЯ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Кипр внесли только одно изменение в новый недельный реестр деления стран на эпидемические категории, переведя Мальту из оранжевой в более низкую, красную зону. Об этом в понедельник сообщило кипрское министерство здравоохранения.

Новая классификация стран будет действовать в период с 9 по 15 декабря. Россия по-прежнему остается в красной категории, предусматривающей прохождение невакцинированными пассажирами двух ПЦР-тестов на коронавирус - в стране вылета в течение 72 часов перед отправкой авиарейса и в аэропорту страны прилета с самоизоляцией до получения результатов диагностического анализа, которые обычно бывают готовы в течение трех часов. После добавления в список Мальты, в красной зоне в течение указанных семь дней будут находиться 47 стран.

Оранжевая зона теперь сократилась до 14 стран. Ранее из этой категории лицам, не привитым противовирусными препаратами, можно было приезжать на Кипр только с одним ПЦР-тестом из страны вылета, однако новые ограничительные меры, введенные на острове с целью пресечения угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса и предусматривающие обязательное прохождение ПЦР-теста для всех авиапассажиров в кипрском аэропорту, теперь де-факто уравнивают эту зону с красной.

В наивысшей, зеленой зоне, из которой невакцинированной части пассажиров можно прилетать на Кипр без ПЦР-теста в стране вылета, по-прежнему числятся пять стран. Однако и тем, кто прибывает из них, теперь не миновать процедуры сдачи диагностического молекулярного анализа в аэропорту прилета. Остальные страны включены в серую зону, откуда на Кипр разрешается приезжать только по специальному разрешению с условием последующего пребывания на двухнедельном карантине. Правда, последний можно сократить до одной недели, если сдать по ее истечении за свой счет диагностический тест, который покажет отрицательную реакцию на коронавирус.

Дополнительные ограничения

С 26 ноября власти Кипра с целью пресечения возможности проникновения омикрон-штамма коронавируса ввели запрет на въезд в страну всем, кто в течение последних 14 дней до своего прибытия на остров либо проживал, либо пересекал транзитом территории восемь южноафриканских государств - ЮАР, Намибии, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Мозамбика, Малави и Ботсваны. Данный запрет не распространяется на граждан Кипра и их семьи, граждан стран-членов ЕС, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии, входящих в Европейскую экономическую зону, и Швейцарии, а также на граждан третьих стран, которые постоянно проживают на Кипре. Однако всем им надлежит, в случае возвращения на Кипр из указанных восьми южноафриканских государств, за свой счет провести 10 дней на карантине в специально отведенном отеле.

Начиная с 6 декабря на фоне угрозы распространения на планете омикрон-штамма Кипр ввел обязательное молекулярное тестирование абсолютно всех прибывающих в страну авиапассажиров в возрасте от 12 лет и старше с оплатой расходов за их собственные средства. Это требование распространяется в том числе и на вакцинированных лиц, а также тех, у кого есть справка о выздоровлении после заболевания ковидом.