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Трамп пишет книгу о своей работе в Белом доме

Бывший президент США отметил, что мемуары вызвали большой интерес у издателей

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп пишет мемуары о своем четырехлетнем пребывании на посту главы государства. Об этом он заявил в понедельник в интервью телеканалу Newsmax TV.

"Да, я пишу их (мемуары). <...> Вот увидите - это [будет] очень сильная вещь", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Трамп добавил, что его будущая книга "вызвала большой интерес у издателей". При этом 45-президент США не обозначил сроков публикации своих мемуаров, а также возможных тем, которые будут там освещены.

Трамп занимал пост президента США с 2017 по 2021 год. За свою жизнь республиканец выпустил более десятка книг, самая известная из которых первая - "Искусство заключать сделки" (The Art of the Deal, 1987) написанная в соавторстве с журналистом Тони Шварцем. После публикации она продержалась в списке бестселлеров газеты The New York Times более трех месяцев, всего было продано более 1 млн экземпляров.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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