Ученые: чередование вакцин AstraZeneca и Moderna улучшает иммунный ответ

ТАСС, 7 декабря. Ученые из Оксфордского университета выяснили, что введение вакцины от коронавируса американской компании Moderna в качестве второй дозы через девять недель после получения дозы препарата британско-шведской компании AstraZeneca или американской Pfizer формирует более стойкий иммунный ответ. Об этом в понедельник в интервью агентству Reuters сообщил профессор университета Мэттью Снейп, ведущий исследование.

"Мы обнаружили действительно хороший иммунный ответ в обоих случаях, на самом деле выше уровня, который формировался при введении двух доз вакцины AstraZeneca", - сказал он.

Профессор добавил, что данные исследования, изучающего возможность использования различных вакцин от коронавируса при двухэтапной вакцинации, могут заинтересовать страны с низким и средним уровнями дохода, где запасы доз вакцин нестабильны. "Мы продемонстрировали, что необязательно вводить одну и ту же вакцину в качестве второй дозы. Если программа [вакцинации] будет реализована быстрее за счет использования нескольких вакцин, значит, это будет правильным шагом", - отметил Снейп.

Эксперименты оксфордских ученых с чередованием доз разных вакцин были начаты в феврале этого года, чтобы выяснить, вызывает ли первая доза вакцины одного типа и вторая доза другого иммунный ответ столь же стойкий, как и при использовании двух доз одного и того же препарата.