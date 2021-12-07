Мокрый снег и гололедица при температуре около нуля ожидаются в Москве 7 декабря

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с порывистым ветром и мокрым снегом ожидается в Москве и Подмосковье 7 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве от минус одного до плюс одного градуса, в ночь на 8 декабря похолодает до минус трех градусов.

В Подмосковье температура не превысит трех градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до четырех градусов ниже нуля.

Порывы юго-восточного ветра могут достигать 15 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра будет действовать в Московском регионе до 18:00 7 декабря, из-за гололедицы - до 12:00 мск 8 декабря.

Атмосферное давление составит в регионе 745 мм рт. ст.