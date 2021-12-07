Более 2 тыс. человек в Ивановской области прошли профобучение с января 2020 года

ТАСС, 7 декабря. Более 2,3 тыс. жителей Ивановской области прошли переобучение или повысили свою квалификацию в период c января 2020 по ноябрь 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства области.

"Всего за период с января 2020 года по ноябрь 2021 года прошли профессиональное обучение, получили дополнительную профессию или повысили свою квалификацию более 2,3 тыс. жителей Ивановской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в течение 2020 года профессиональное обучение прошли свыше 1,6 тыс. жителей региона из числа безработных, а также работников организаций, находящихся под риском увольнения. Из них по нацпроекту "Демография" новые компетенции и знания получили более 1 тыс. человек в возрасте от 50 лет, а также 195 женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста.

По информации правительства, самым привлекательным для жителей области стало обучение по направлениям экономика и аудит, лечебное дело, IT-специализация, создание и оптимизация интернет-проектов, социальная работа. Спрос также отмечался на образовательные модули по продвижению бизнеса на интернет-ресурсах - таргетолог, SMM-специалист, web-дизайнер, а также на рабочие профессии - швея, оператор котельной.

За 11 месяцев 2021 года получили новые профессии и были трудоустроены более 200 безработных граждан. Кроме того, в рамках федерального проекта "Содействие занятости" по состоянию на начало декабря 478 человек прошли обучение и сохранили свою занятость, 371 человек продолжает обучение.