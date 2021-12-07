Турпоток в Анапу на новогодние праздники увеличится на 2,5 тыс. человек

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Турпоток в Анапу в период новогодних праздников, по планам, составит около 45 тыс. человек, что на 2,5 тыс. выше, чем показатели в январе 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Прогнозируемый турпоток в период новогодних праздников - 45 тыс. человек, на 2,5 тыс. больше, чем годом ранее", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что власти Анапы фиксируют плановую загрузку на зимние каникулы в районе 50%, всего на курорте будет работать 113 санаторно-курортных учреждений.

Анапа - один из популярных курортов России. В 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Причина снижения - пандемия коронавируса.