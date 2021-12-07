В Москве проведут онлайн-курс о планировании карьеры

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Онлайн-курс "Готовимся к новому 2022 году", посвященный формированию стратегии карьерного развития, запустят в столице 9 декабря в рамках проекта "Карьерная реформа". Об этом во вторник сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ подготовил бесплатный онлайн-курс "Готовимся к новому 2022 году". Он пройдет в рамках проекта "Карьерная реформа", занятия начнутся 9 декабря. <…> Онлайн-курс будет полезен всем, кто заинтересован в успешном построении карьеры или хочет сменить сферу деятельности", - говорится в сообщении.

Как отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, проблемы с построением успешной карьеры часто связаны с тем, что о них начинают задумываться только в процессе поиска новой работы.

"Нередко соискатели действуют фрагментарно, не имеют долгосрочной стратегии. Новый онлайн-курс поможет слушателям использовать системный подход к решению задач для продвижения по карьерной лестнице. Спикеры расскажут об актуальных трендах на рынке труда, помогут участникам проанализировать свои достижения и неудачи в уходящем году и выстроить план на следующий", - приводится его комментарий в сообщении.

Первое занятие запланировали на 9 декабря. Слушателям расскажут о состоянии рынка труда и прогнозах на 2022 год, о соотношении спроса и предложения, о востребованных профессиях и навыках. Они узнают о плюсах системного подхода к построению карьеры, долгосрочном планировании, возможных проблемах при поиске работы и способах их решения.

Второй вебинар начнется 16 декабря. Слушатели подведут профессиональные итоги года и определят цели на предстоящий год. Эксперты познакомят их с эффективными методиками анализа результатов 2021 года и помогут оценить успехи и неудачи. Участники научатся формировать стратегию карьерного развития, говорится в сообщении.