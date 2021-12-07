Температура воздуха в Приморье превысила климатическую норму на 6-13 градусов

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха в Приморье превысила в понедельник климатическую норму на 6-13 градусов. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Примгидромета.

"В прошедшие сутки под влиянием фронтальных разделов в Приморье на северо-востоке прошел небольшой снег, выпало до 2 мм. Вчерашний день на большей территории выдался очень теплым, +1…+9 °С, при снеге столбики термометров не поднялись выше -2…-10 °С. В большинстве районов среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 6-13 градусов, только на северо-востоке была близка к стандартным значениям", - говорится в сообщении.

Ночью похолодало до 5-14 градусов ниже нуля, на северо-востоке края - до минус 21 градуса, на побережье - до минус трех градусов. Во вторник днем в регионе от 5 градусов тепла до 7 градусов мороза.

В среду Приморье останется под воздействием гребня антициклона, осадки маловероятны. Усилится ночное выхолаживание, температура понизится до минус 21 градуса, в горных районах - до минус 27 градусов, на южном побережье - до восьми градусов ниже нуля.