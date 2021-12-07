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В Москве может выпасть четверть месячной нормы осадков

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что прогнозируют снегопады, местами переходящие в мокрый снег
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Снегопады, местами переходящие в мокрый снег, прогнозируются в столице во вторник. В течение дня может выпасть до четверти месячной нормы осадков, сообщил ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня столица окажется под влиянием циклона с юго-запада. Погода будет облачной, будут снегопады, местами переходящие в мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветки деревьев", - сказал он.

По словам Леуса, в течение дня в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

Температурный фон в Москве будет в диапазоне 1 градус мороза - 1 градус тепла, в Подмосковье - 2 градуса мороза - 2 градуса тепла, рассказал метеоролог.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что рекордное для 7 декабря количество снега может выпасть во вторник в Москве. Такого снегопада в этот день не было с 1949 года. За сутки общее количество осадков может составить от 9 до 14 мм.

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