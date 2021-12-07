Два офиса МФЦ в удаленных селах Камчатки закрыли из-за отказа сотрудников вакцинироваться

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Два офиса МФЦ в селах Тигиль и Никольское на Камчатке временно закрыты из-за отказа сотрудников вакцинироваться от коронавируса и, как следствие, их отстранения от выполнения служебных обязанностей, сообщил ТАСС директор КГКУ "МФЦ Камчатского края" Валерий Антонец.

"Это единственные офисы в Тигиле и Никольском, там работают всего по одному сотруднику. Они отказались вакцинироваться от коронавируса, и, в соответствии с распоряжением главы региона, я отстранил их от выполнения служебных обязанностей, о чем сотрудники были неоднократно предупреждены. Отделения были закрыты, однако, мы сейчас в ручном режиме решаем вопросы для возобновления работы офисов. Возможно, в села будут командированы сотрудники из других населенных пунктов. В настоящий момент это невозможно сделать, в том числе из-за погодных условий - ни одно воздушное судно не может долететь до удаленных населенных пунктов", - сказа Антонец.

Директор учреждения напомнил, что порядка 70 услуг доступны гражданам в электронном виде через портал госуслуг - для их получения посещения офиса не требуется.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 22,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 17,1 тыс. пациентов выздоровели, 486 умерли. В учреждения органов власти, заведения общепита и в межмуниципальные виды транспорта в регионе можно заходить только с QR-кодами о вакцинации или о перенесенном за последние полгода ковиде. Первую дозу вакцины в регионе получили более 119 тыс. человек, порядка 86 тыс. человек завершили вакцинацию. Ограничительные меры в связи с коронавирусом на полуострове продлены до конца января 2022 года.