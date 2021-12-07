Подразделения ЗВО передали 40 тонн кислорода в ковидные госпитали Смоленской области

ТАСС, 7 декабря. Разведывательный авиационный полк Западного военного округа (ЗВО) за полгода передал около 40 тонн сжиженного кислорода больницам Смоленской области для лечения пациентов с коронавирусом в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ЗВО.

"При помощи специалистов кислорододобывающих стационарных станций АКДС-70 и ТКДС-100 <…> с июля 2021 года для нужд больных коронавирусной инфекцией в городские клинические больницы городов Починок, Хиславичи, Сафоново, Смоленск было передано около 40 тонн сжиженного кислорода", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, кислород передан медучреждениям региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой для лечения пациентов с коронавирусом. Аналогичная мобильная установка по выработке кислорода также развернута в Орле. "Всего специалистами ЗВО передано для нужд гражданских медицинских учреждений в регионах дислокации около 80 тонн сжиженного кислорода", - добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что специалисты ЗВО также приступили к выработке дополнительных объемов очищенного медицинского кислорода для больниц Смоленской области. Как отмечал губернатор Алексей Островский, расход кислорода в регионе составляет 20 тонн в сутки. В период с конца октября потребность в нем достигала 30 тонн.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 79 721 случай заражения коронавирусом. Максимальное число - 599 - регистрировалось 1 и 4 ноября, затем началось снижение показателей. Выздоровели 58 479 человек, умерли 2 185. Коллективный иммунитет составляет 51,4%.