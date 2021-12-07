Эксперты: более 70% россиян хотя бы раз в год отдают деньги на благотворительность

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Больше 70% россиян хотя бы раз в год направляют деньги на благотворительность. При этом женщины жертвуют средства чаще и регулярнее, чем мужчины, показало исследование дочерней компании "Сбера" "Сберстрахование жизни" и финансового маркетплейса "Сравни.ру" (результаты есть в распоряжении ТАСС).

"Три четверти россиян (74%) хотя бы раз в год направляют деньги на благотворительность. 37% респондентов делают это один-два раза в год, каждый пятый (20%) делает это ежемесячно, 17% - ежеквартально. Женщины жертвуют чаще и регулярнее, чем мужчины, - в 80% случаев против 60%. Зумеры и миллениалы либо воздерживаются от финансового участия в благотворительности (43% и 25% соответственно), либо направляют на это средства один-два раза в год (36% и 34%). Почти половина (46%) представителей поколения X жертвуют ежегодно, а каждый третий (30%) бумер делает это ежемесячно", - отмечается в исследовании.

При этом в вопросе благотворительности россияне предпочитают оказывать финансовую поддержку. Более трети жертвуют не выше 1 тыс. рублей в год. Каждый пятый (19%) направляет на благотворительность до 3 тыс. рублей ежегодно. Четверть опрошенных жертвуют свыше 3 тыс. рублей в год. При этом женщины чаще готовы поделиться силами и временем - 21% против 16% у мужчин.

Вместе с тем 41% россиян рассказали, что также принимают участие в волонтерских проектах, оказывая нематериальную помощь. Каждый пятый (19%) присоединяется к подобным проектам один-два раза в год. Активнее других в волонтерских инициативах участие принимают представители поколения X - 23% делают это ежемесячно. 35% бумеров совершают добрые дела 1-2 раза в год.

"Наше исследование показывает, что каждый десятый "икс" и 13% бумеров ежемесячно откладывают на пожертвования. Такая политика отражается на всех решениях. Так, например, именно бумеры чаще других оформляют договоры накопительного страхования жизни (НСЖ) (48% от числа договоров), позволяющие копить и пользоваться страховой защитой. Надеемся, что пример старшего поколения вдохновит молодежь более обстоятельно подходить к финансовому планированию", - прокомментировал итоги исследования генеральный директор "Сберстрахование жизни" Игорь Кобзарь. Исследование проводилось в декабре 2021 года на основе ответов 3 тыс. респондентов.