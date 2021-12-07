Президент РАО поддержала создание Ассоциации академий образования стран СНГ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Российской академии образования (РАО), академик РАО Ольга Васильева поддержала создание Ассоциации академий образования стран СНГ. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе академии.

Предложение о создании ассоциации ранее высказал президент казахстанской Национальной академии образования им. И. Алтынсарина Гани Бейсембаев на полях VI Съезда учителей и работников образования государств - участников СНГ, который прошел в октябре 2021 года в Душанбе.

"Образование традиционно считается "мягкой силой", но сейчас мы говорим о чем-то большем. Создание такой ассоциации позволит ученым объединиться для развития фундаментальных исследований в сфере наук об образовании, решать наиболее сложные исследовательские и практические задачи передовыми коллективами партнерских стран и задействовать для этого все имеющиеся инфраструктурные ресурсы", - приводятся слова Васильевой в сообщении.

Отмечается, что Васильева и Бейсембаев намерены обратиться к своим коллегам в странах СНГ в ближайшее время, об этом они договорились в рамках научно-практической конференции "Перспективы развития исследований в сфере наук об образовании", которая проходит в РАО 6-7 декабря в рамках Года науки и технологий, а также под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Для этого также была создана рабочая группа, перед которой поставлена цель выйти на подписание совместного многостороннего меморандума с заинтересованными странами СНГ уже в начале следующего года.