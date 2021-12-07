Число заражений COVID-19 в Югре впервые за 1,5 месяца снизилось до 220 в сутки

По данным регионального оперштаба, последний раз в Югре 221 новый случай COVID-19 за сутки был зарегистрирован 14 октября. После этого число новых заболевших с коронавирусной инфекцией было ежесуточно более 250 и доходило до 261.

"За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 220 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах", - сказано в сообщении оперштаба.

Кроме того, по данным штаба, за сутки в Югре от последствий коронавирусной инфекции умерли девять человек. За все время, по данным на 7 декабря, 91,2 тыс. человек заболели ковидом, 84 тыс. пациентов выздоровели, 1 787 умерли. С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 20 декабря подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года.