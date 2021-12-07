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ЧП на шахте "Листвяжная"

В больницах остаются двое пострадавших при аварии на "Листвяжной" в Кузбассе

За сутки из больниц выписали восемь человек

КЕМЕРОВО, 7 декабря. /ТАСС/. Лечение в стационарах продолжают двое пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где 25 ноября произошел выброс метана, сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

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В понедельник сообщалось о десяти госпитализированных. Таким образом, за сутки из больниц выписаны восемь человек.

"По состоянию на 12:00 (8:00 мск) 7 декабря на лечении в стационарах Кузбасса находятся два человека (один горноспасатель, один шахтер). На амбулаторном лечении - 96 пациентов (54 шахтера, 42 спасателя). Сняты с амбулаторного наблюдения восемь пациентов - пять шахтеров и три спасателя", - говорится в сообщении.

На самой шахте продолжается поисковая операция, газовая обстановка в выработках стабильная. Горноспасателям осталось обследовать менее километра выработок. По данным источника ТАСС, к утру вторника найдены тела еще 13 погибших, включая одного горноспасателя, ведется их подъем на поверхность. Также проводится поиск еще двух погибших.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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