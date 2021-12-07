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Мурашко: здравоохранение больше всего ждет от 2022 года появления лекарства от ковида

По мнению главы Минздрава РФ, прорывным направлением в следующем году также станет проведение тестов "in vitro"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Медицинские работники и в целом здравоохранение больше всего ожидают в следующем году появления недорогого таргетного лекарственного препарата от новой коронавирусной инфекции, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Наверное то, что сегодня отрасль здравоохранения ждет, - это недорогой лекарственный препарат для лечения коронавирусной инфекции на разных стадиях заболевания. То есть это противовирусный препарат, специфичный, таргетный. Сегодня эти направления разрабатываются многими странами, есть уже практически и часть решений, поэтому этот препарат, невысокой стоимости, эффективный, наверное то, что ждут больше всего", - сказал он на форуме "Nobel Vision. Open Innovations 2.0".

Мурашко также считает, что прорывным направлением в следующем году станет проведение тестов "in vitro" [в пробирке].

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 265,9 млн человек, свыше 5,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 833 749 случаев заражения, выздоровели 8 530 476 человек, умерли 282 462. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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