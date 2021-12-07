Московский зоопарк разыграет новогодние подарки от панд Жуи и Диндин

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московский зоопарк запустил в социальных сетях новогодний конкурс, где разыграет сделанные пандами Жуи и Диндин подарки. Конкурс продлится по 24 декабря, сообщила во вторник пресс-служба зоопарка.

"У всех участников есть шанс выиграть одну из елочных игрушек, которые панды разрисовали собственными лапками. <...> Конкурс проходит на официальных страницах Московского зоопарка в соцсетях", - рассказали в пресс-службе.

Всего будет разыграно 22 игрушки - это фигурки звездочек, елочек и других новогодних символов. Сотрудники их подготовили заранее, а оформлением занялись панды. Они разрисовали игрушки в ходе своих регулярных тренингов. "Панды - очень умные и любознательные животные, которым требуется большая физическая и интеллектуальная нагрузка. Жуи и Диндин - уже довольно опытные художники. Зоологи подготовили для них специальные кисти из бамбука, которые пандам удобно держать. Мы замечали, что у панд есть свой стиль рисования, повторить который довольно трудно", - отметили в пресс-службе.

В зоопарке пояснили, что для животных рисование - это часть регулярных тренингов, которые проводятся во всех зоопарках мира. Тренинги необходимы для того, чтобы животное научилось общаться с киперами, а киперы - с ним. Таким образом подопечных готовят к возможным ветеринарным процедурам. Они позволяют осмотреть себя, показывают зубы, лапы. Кроме того, для животных тренинг - это развлечение.

"Панды приехали в Московский зоопарк в 2019 году. Тогда они были совсем юными. Сейчас уже подросли и многому научились. Они любят тренинги, любят рисовать, играть. И всегда радуются, когда приходит зима и выпадает снег. Как дети, они катаются с горок, играют со снежками, кувыркаются в сугробах", - добавили в пресс-службе.