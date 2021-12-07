Пилотный проект единого сервиса услуг ЖКХ "Наш дом" стартует в Подмосковье

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Пилотный проект сервисных управляющих организаций под брендом "Наш дом" запускают в Московской области. Теперь жителям Подмосковья не придется переживать за качество уборки подъездов, неисправные лифты и непонятные суммы в квитанциях за ЖКХ, сообщил во вторник губернатор региона Андрей Воробьев.

"Будет внедрен единый стандарт работы. Бесперебойное предоставление услуг ЖКХ жителям - в основе всего. Каждая управляющая компания должна добросовестно работать, так как получает ежемесячные платежи от жителей и поддержку, финансовую в том числе, от нас. Задача - чтобы люди в очереди не стояли, все должно происходить онлайн - на 99%. Хочу поблагодарить работников, которые меняют облик и стереотипы коммунального хозяйства. Вы делаете очень важное дело", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что управляющие компании должны иметь собственную спецтехнику, диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В штате - только квалифицированные специалисты.

"Коснется модернизация и внешнего облика. Офисы оформят в едином стиле, обеспечат безбарьерную среду для маломобильных жителей. Обслуживание в них также должно быть на высоком современном уровне - в порядке электронной очереди с ожиданием не более 10 минут. Первые такие офисы уже работают в Химках, Одинцове и Подольске. Пилотный проект реализуют семь муниципалитетов, а в сентябре 2022-го он будет распространен по всему Подмосковью", - отметил Воробьев.

Для более оперативного решения возникающих коммунальных проблем запустят общедомовые чаты и аккаунты в соцсетях. Заработает и единый портал - Dom.mosreg.ru, где в режиме одного окна можно будет решить все вопросы, касающиеся услуг ЖКХ.