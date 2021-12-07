Природный парк "Караканский бор" планируют создать в Новосибирской области к 2023 году

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Природный парк "Караканский бор", который планируют создать к 2023 году на территории обширного соснового леса на берегу Оби в Новосибирской областиж. Проект особо охраняемой природной территории (ООПТ) отправлен на согласование на федеральный уровень, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС замминистра экологии и природных ресурсов региона Валерий Шрейдер.

Местные жители много лет подряд обращались к властям с просьбой рассмотреть вопрос создания охраняемой территории в бору, поскольку отдыхающие сильно загрязняют его. В августе 2020 года новосибирские власти подписали документы о придании Караканскому бору статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ). Ранее сообщалось, что границы парка будут установлены в первой половине 2022 года.

"Были получены согласования от всех заинтересованных муниципальных образований, сельских поселений, общественных организаций, органов власти, которые расположены на территории Новосибирской области. Подготовлен проект постановления по режиму и направлен на согласование в федеральные органы, непосредственно в Минприроды, Минобороны. "Караканский бор" у нас окончательное принятие решения стоит на 2023 год, потому что вопрос связан в том числе с созданием учреждения и дополнительным финансированием на эти мероприятия", - сказал Шрейдер.

Караканский бор является одним из самых популярных мест отдыха в Новосибирской области. Это территория соснового леса в Ордынском районе, захватывающая также Искитимский и Сузунский районы Новосибирской области и Каменский район Алтайского края. Его площадь составляет 99 тыс. га, на территории сочетаются ленточные боры Алтая и приобские леса. Леса Караканского хвойного бора имеют большое водоохранное, рекреационное, научное и хозяйственное значение. Лесной массив тянется вдоль правого берега Новосибирского водохранилища на 98 км, наибольшая ширина бора - 18 км.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории экологии и геоботаники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Николай Лащинский сообщал ТАСС, что создание ООПТ на территории Караканского бора позволит уберечь сосновый лес от коммерческих рубок, которые сейчас регулярно происходят его на территории, а также позволит избежать дальнейшего замусоривания территории.