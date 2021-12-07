Во Владивостоке установили памятную доску на здании бывшего японского храма

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Памятная табличка установлена во Владивостоке на здании, в котором с 1894 по 1904 год находился буддийский храм. Дом был построен на средства, собранные японцами в конце XIX века, нынешний собственник его отреставрировал, сообщает во вторник пресс-служба городской администрации.

"Памятную доску торжественно открыли сегодня, 7 декабря, на здании дома № 19 на улице Семеновской. В конце XIX века здесь находился японский храм Урадзио хонгандзи и начальная школа для японских детей, а сейчас работает Приморский центр лазерной коррекции зрения и офтальмохирургии", - говорится в сообщении.

На открытии памятной доски присутствовали заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний и генеральный консул Японии во Владивостоке господин Ёсида Кэнсукэ. Стегний отметила, что место станет точкой притяжения туристов из Японии.

Краевед Зоя Моргун рассказала, что здание было построено как японская буддистская молельня, когда во Владивостоке уже проживало около 3 тыс. граждан Японии. "Большинство из них были выходцами с острова Кюсю. Они ехали в молодой город такие же молодые и энергичные, работали ремесленниками, торговцами, ухаживали за детьми. Здание было построено на собранные ими средства", - добавила Моргун.

С началом Русско-японской войны храм перестал существовать, поскольку практически все японцы покинули Владивосток.