В Польше заявили, что в Белоруссии до сих пор находятся около 7 тыс. мигрантов

ВАРШАВА, 7 декабря. /ТАСС/. Порядка 7 тыс. мигрантов до сих пор находятся на территории Белоруссии, еще около 3 тыс. уже отправлены обратно в Сирию и Ирак. Об этом сообщил во вторник Польскому агентству печати Станислав Жарын, являющийся представителем министра-координатора спецслужб Польши.

"По нашим подсчетам, режим [президента Александра] Лукашенко уже отправил в Ирак и Сирию примерно 3 тыс. мигрантов, но значительно больше, около 7 тыс., остаются на территории Белоруссии", - сказал он. Жарын отметил, что в настоящее время наблюдается снижение количества попыток нелегального проникновения мигрантов в Польшу, "однако из этого не следует делать поспешных выводов об окончании кризиса".

По его оценке, следует ожидать "возвращения к тактике отправки небольших групп" для поиска недостаточно хорошо охраняемых мест на границе, что облегчит ее незаконное пересечение.

С начала миграционного кризиса польские пограничники предотвратили порядка 40 тыс. попыток нелегального перехода границы с Белоруссией. В ноябре их было 8,9 тыс., в октябре - 17,4 тыс., в сентябре - 7,7 тыс.