Количество пожаров в Свердловской области выросло на 18% по сравнению с началом года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Увеличение числа пожаров на 18% наблюдается в Свердловской области по сравнению с началом 2021 года. Об этом сообщил во вторник заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев.

"У нас наблюдается динамика увеличения пожаров. С начала 2021 года у нас на 18% идет увеличение. То есть на сегодняшний день это порядка 11 тыс. пожаров, произошедших на территории Свердловской области. На пожарах, к сожалению, погиб 281 человек, что на 40 человек больше [по сравнению] с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Махнев, уточнив, что рост пожаров в регионе наблюдается с октября.

Как отметил заместитель главного госинспектора, также в этом году зафиксировано увеличение количества погибших и травмированных во время пожаров детей. Возросшие показатели связаны с ранним началом весенне-летнего пожароопасного периода и установлением сухой ветреной погоды.

По статистике МЧС, в Свердловской области порядка 36% пожаров произошло в частном жилом секторе по причине неосторожного обращения с огнем и нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления или электрооборудования. Для сокращения количества пожаров сотрудники регионального ведомства проводят профилактические операции.